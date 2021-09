Président du tournoi ATP 250 de Metz, Julien Boutter a remis ce dimanche après-midi le trophée du tournoi au Polonais Hubert Hurkacz. Durant cette édition, il a pu voir rejouer l’ancien numéro un mondial Andy Murray.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Ecossais revient à un bon niveau. Selon Julien Boutter, il a même les moyens de faire son grand retour dans le top 30 assez rapidement. « Murray a le tennis dans sa raquette pour revenir dans la Top 30. J’en ai parlé avec lui. Il est d’accord. Il sait juste qu’il lui manque le petit plus sur quelques points, ce qui vous permet de faire la différence. Il travaille pour. Je l’ai beaucoup observé, je trouve qu’il est encore solide, il y a juste sur son coup droit que quelques fois on sent qu’il se limite quand il est débordé. Autrement, il est comme avant, bagarreur, râleur et exigeant. Ce qu’il arrive à produire est quand même dingue car tout le monde sait ce qu’il a subi. D’ailleurs, tout cela l’a rendu encore plus accessible. Même si on a beaucoup parlé de tennis, Andy m’a aussi expliqué qu’il trouvait Metz très jolie, que notre organisation était impeccable, cela change de sa venue en 2009 (rires). » Cette semaine, le Britannique a été invité au tournoi de San Diego.