Hier soir Novak Djokovic a remporté Wimbledon et le 40e Grand Chelem dans sa carrière avec une victoire en finale sur l’Italien Mattéo Berrettini.

Après ce succès, le Serbe est aussi revenu sur sa grande rivalité avec Roger Federer et Rafael Nadal. « Le fait de les égaler veut déjà dire qu’aucun de nous n’a encore arrêté sa carrière et c’est exceptionnel. Je veux vraiment leur donner du crédit, car sans eux, rien ne serait pareil. Ils sont la raison pour laquelle je suis là. Rafa et Roger se sont des légendes de notre sport, et ils sont les deux joueurs les plus importants de ma carrière. Ils m’ont aidé à réaliser ce que je devais faire pour être un meilleur joueur. »