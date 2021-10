Le joueur de tennis italien Lorenzo Sonego a rendu un bel hommage au numéro un mondial Novak Djokovic. S’il a beaucoup de respect pour Rafael Nadal et Roger Federer, il est du Serbe.

« Djokovic a eu d’incroyables résultats, il est pratiquement le plus fort de l’histoire en termes de trophées gagnés. Il a les plus grands objectifs, comme le fait de réaliser le Grand Chelem calendaire qu’il a presque fait cette année. « Nole » a montré que nous sommes tous des êtres humains et que la pression est très difficile à gérer. Si personne n’a réussi à le faire au cours des cinquante dernières années, il y a une raison. Et de toute façon, gagner trois Grands Chelems et aller jusqu’en finale dans le dernier (US Open) est quelque chose que seulement les gens phénoménaux peuvent accomplir. Djokovic a tout gagné, il ne pense qu’à rester concentré et à s’amuser. » Déclare l’actuel 26e joueur mondial au classement ATP avant de disputer le tournoi de Vienne en Autriche cette semaine.