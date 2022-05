Le patron de la WTA Steve Simon a annoncé ce week-end qu’il n’y aurait pas de tournoi en Chine cette année, en conséquences de l’affaire Peng Shuai.

« Nous restons déterminés à trouver une solution (au cas de Peng Shuai). Une solution avec laquelle Peng, le gouvernement chinois et nous-mêmes seront à l’aise. Nous n’avons pas l’intention de nous éloigner de la Chine. Nous avons suspendu nos opérations là-bas pour le moment, et nous continuerons à le faire jusqu’à ce que nous parvenions à une solution. », a déclaré Steve Simon dans un entretien pour Tennis Podcast. Le patron de la WTA a précisé que l’instance « n’avait eu aucune communication récente avec Peng et le monde ne l’a pas vue non plus depuis les Jeux Olympiques ».