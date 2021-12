Le Comité international olympique a annoncé ce jeudi s’être de nouveau entretenu mercredi avec la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, répondant ainsi aux accusations de complaisance avec la Chine, alors que la WTA a retiré ses tournois du pays hier soir.

« Nous partageons la même inquiétude que nombre d’autres personnes et organisations au sujet du bien-être et de la sécurité de Peng Shuai mais nous avons opté pour une approche très humaine et centrée sur la personne » a déclaré le CIO dans un communiqué, qui n’a pas rendu public d’enregistrement ou d’image de cet entretien.

Si le premier appel avec Peng Shuai avait été tenu par Thomas Bach, cette fois-ci, c’est « une équipe du CIO » qui a conduit cette deuxième visioconférence « d’une demi-heure ». Durant celle-ci, la joueuse aurait « semblé être en sécurité et aller bien, compte

tenu de la situation difficile où elle se trouve (…) Nous lui avons offert un soutien très large, nous resterons en contact régulier avec elle, et avons déjà fixé une rencontre personnelle en janvier », a précisé l’organisation, avant de se défendre de toute relations politiques avec la Chine. « Nous avons recours à la ‘diplomatie discrète’ qui, compte tenu des circonstances et de l’expérience des gouvernements et d’autres organisations, est considérée comme le moyen le plus prometteur d’agir efficacement dans ce type d’affaires humanitaires ».

Ce communiqué intervient alors qua la WTA, qui gère le circuit féminin de tennis, a décidé ce mercredi soir de suspendre ses tournois en Chine.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !