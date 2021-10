26e joueuse mondiale, Paula Badosa a remporté le WTA 1000 d’Indian Wells la nuit dernière. Une victoire en finale contre Victoria Azarenka au terme d’un véritable combat.

La joueuse espagnole qui a remporté son deuxième titre en carrière a évoqué cette très belle victoire et ne pouvait pas rêver mieux. « Cela n’a pas été un chemin facile, mais nous avons été récompensés par un travail acharné, de la passion et de la foi. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. Si cela se produit, prouvez‐leur qu’ils ont tort. Aujourd’hui, j’ai réalisé l’un de mes rêves, jouer la finale dans l’un des plus grands événements au monde contre une légende de notre sport. Et j’ai réussi à gagner. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j’ai rêvé de ça. Ce rêve m’a gardé en vie, m’a donné la force de me battre tous les jours. Il n’y a rien de plus puissant que cela. N’arrêtez jamais de rêver, aucun rêve n’est trop grand, » a écrit Badosa, désormais 11e joueuse mondiale à bientôt 24 ans.