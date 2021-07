Qualifiée pour la finale après sa belle performance contre sa compatriote Caroline Garcia, Clara Burel s’est inclinée ce dimanche en finale contre la Tchèque Tamara Zidansek.

Pas d’exploit en finale contre la tête de série numéro une cet après-midi sur la terre battue de Lausanne. Burel est tombée sur plus forte qu’elle et doit déposer les armes avec une défaite en 4-6 / 7-6 / 6-1. La Française passe toute proche mais à craquer dans la dernière manche contre la meilleure joueuse du tableau féminin. Après son doublé au tournoi WTA 125 de Bol (Croatie) en 2018 et 2019, la Slovène s’est adjugée le troisième titre en simple de sa carrière.