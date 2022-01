Cette nuit débuteront les quarts de finale de cet Open d’Australie 2022 dans lesquels nous retrouverons deux tricolores. Gaël Monfils sera opposé à l’italien Matteo Berrettini et Alizé Cornet affrontera l’américaine Danielle Collins. Nous n’avons plus assisté à un Français et une Française en quart de finale de l’Open d’Australie depuis 2009. Quelle sera la suite de ce tournoi et peut-on rêver d’une victoire Française ?

Ils ne sont plus que 16 dans cet Open d’Australie : 8 messieurs, 8 dames et deux tricolores dans le lot. Bien qu’un quart ne soit pas synonyme de triomphe, avoir deux français encore à ce stade de la compétition constitue un exploit majeur, tant le tennis français a souffert ces dernières années. Avant d’évoquer nos Bleus, traitons au cas par cas chacun des quarts de finale masculins.

Shapovalov / Nadal : la guerre des gauchers ?

Le Canadien Denis Shapovalov (ATP 15, 22 ans) et Rafael Nadal (ATP 5, 33 ans) ouvriront le bal des quarts de finale cette nuit sur la Rod Laver Arena, pas avant 4h du matin (heure française). Une rencontre qui s’annonce explosive entre deux des plus belles pattes gauches du circuit qui impressionnent depuis le début de saison. Le Canadien est galvanisé depuis sa victoire à l’ATP Cup au début du mois de janvier et monte en puissance dans cet Open d’Australie. Il avait démarré le tournoi assez timidement avant d’étaler tout son talent et de balayer le numéro 3 mondial Alexander Zverev en trois sets au tour précédent (6/3 7/6 6/3). Le taureau de Manacor affiche également de très belles garanties lors de ce tournoi. Invaincu encore depuis le début de saison et sur le sol australien, avec sa victoire à Adelaide à l’aube de l’OA, Nadal n’a cependant pas encore affronté de joueur menaçant jusqu’à maintenant. C’est pourquoi il risque d’être servi face au fantasque et talentueux Canadien qu’il a battu 3 fois en 4 affrontements. Nous pouvons nous attendre à une rencontre serrée et spectaculaire, avec un Nadal favori mais un Shapovalov capable de créer l’exploit.

Sinner / Tsitsipas : première demi pour l’italien ?

Jannik Sinner (ATP 10, 20 ans) ne cesse d’impressionner et de gravir les échelons, comme l’atteste cette qualification pour son premier quart de finale en Grand Chelem. Le jeune italien, encore invaincu en 2021 et n’ayant concédé qu’un seul set durant cet OA, continue de monter en puissance et sera en pleine possession de ses moyens pour affronter Stefanos Tsitsipas (ATP 4, 23 ans). Il faut dire que le Grec n’a guère rassuré malgré sa présence parmi les 8 derniers joueurs du tableau. Depuis son opération au coude, le 4ème mondial enchaine les matchs poussifs et semble bien loin du niveau qu’il a pu avoir l’année dernière, notamment à Roland-Garros où il avait atteint la finale. Le Grec mène 2-1 dans les confrontations avec l’italien, mais ce sera la première sur dur. Au vu des récentes performances des deux joueurs, Sinner semble avoir toutes ses chances d’aller décrocher sa première demi-finale en Grand Chelem face à un Tsitsipas encore entamé et laborieux.

Auger-Aliassime / Medvedev : il faudra un exploit au Canadien

Félix Auger-Aliassime (21 ans, ATP 9) est actuellement dans la meilleure période de sa carrière. Vainqueur de l’ATP Cup, neuvième mondial (son plus haut classement) et qualifié pour son troisième quart de finale consécutif en Grand Chelem. Le Canadien semble enfin avoir passé un cap mental, celui de l’éviction de la peur de perdre, et affiche désormais sérénité et confiance. Toute cette progression n’étonne pas tant le joueur de 21 ans est talentueux et bâti pour remporter les plus grands tournois. Mais cela sera-t-il suffisant face au gros poisson Medvedev ? Nul doute que le Russe est le favori pour remporter le tournoi et qu’il ne craint pas « FAA » qu’il a battu 3 fois en autant de rencontres, notamment au début du mois à l’ATP Cup (6-4 6-0). Toutefois, le numéro 2 mondial devra rester sérieux et appliqué dans son jeu face à la distribution intense du Canadien.

Monfils / Berrettini : Difficile, mais faisable pour la Monf

Passons désormais au clou du spectacle dans le tableau masculin, le match « popcorn », pour nous Français, entre Gaël Monfils (ATP 20, 35 ans) et Matteo Berrettini (25 ans, ATP 7). Le Parisien est en mission dans ce tournoi, lui qui comptait déjà un titre à Adelaide il y a quelques semaines et qui se hisse maintenant en quart de l’OA sans le moindre set concédé (10è quart en carrière). Revigoré par l’éviction de Novak Djokovic (qu’il aurait du affronter en huitièmes de finale), « La Monf » semble plus motivé que jamais et affiche des ambitions très élevées « Un quart de finale c’est bien, mais je ne veux pas m’arrêter là » a-t-il déclaré après sa victoire en huitièmes contre Kecmanovic. Son niveau répond présent, son physique également mais en face il y aura le redoutable Berrettini. L’Italien a lui aussi démarré de façon timoré avant de monter en puissance en sortant notamment la pépite Carlos Alcaraz en 5 sets puis Carreno-Busta en trois sets secs au cours des huitièmes de finale. Celui qu’on surnomme « The Hammer » (soit « le marteau ») a été impitoyable au service lors de son dernier match, claquant pas moins de 28 aces en seulement trois manches. S’il affiche la même réussite au service, Gaël aura énormément de difficulté au retour forcément. Mais un facteur essentiel va dans le sens du Français, celui du temps passé sur le terrain : 7h39 pour Monfils contre 12h20 pour l’Italien. Une différence énorme à ce stade de la compétition et au vu des conditions climatiques étouffantes à Melbourne, qui risque de se vérifier demain sur le terrain. Les deux hommes s’étaient déjà affrontés lors du quart de finale de l’US Open 2019 au terme d’une victoire au tie-break du 5ème de Berrettini, espérons cette fois un match aussi épique avec comme seule différence, une victoire de Gaël !

Cornet / Collins : qui peut stopper Alizé ?

Premier quart de finale atteint en Grand chelem dans la carrière d’Alizé Cornet (WTA 61, 32 ans) aux dépens de la Roumaine Simona Halep. Une victoire pas si surprenante finalement puisque la Française mène 4-1 dans les confrontations ! La Niçoise vit une quinzaine de fou qu’elle ne s’attendait certainement pas à vivre, où elle a adopté une toute nouvelle préparation mentale « Au début du tournoi, je me suis dit que j’allais utiliser une technique d’auto-conviction, que j’allais me répéter tous les soirs avant de dormir que je peux gagner l’Australian Open. C’est quelque chose que je n’avais jamais fait avant avec autant de conviction. Et c’est vrai que je suis en train d’y croire de plus en plus » . Tombeuse de Muguruza et Halep, elle sera confrontée à la puissante américaine Danielle Collins pour la première fois à l’occasion de son quart de finale (WTA 30, 28 ans). Cette dernière possède l’expérience des fins de Grand Chelem (une demi en Australie 2019 notamment) et applique un jeu solide et purement offensif. C’est pourquoi Alizé a toutes ses chances face à un profil d’adversaire qu’elle apprécie particulièrement. Bien que 30 places séparent les deux joueuses, ce sera du 50/50 dans cette opposition de style. Tout reste donc possible et il est permis de rêver encore plus grand pour la Française !