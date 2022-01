C’est parti à Melbourne. Le premier Grand Chelem de la saison débute sans Novak Djokovic, mais avec le reste du gratin du tennis mondial.

Voici le programme des principaux matchs de la première journée, lundi (en heures locales et françaises), avec notamment les débuts de Gaël Monfils (17) face à l’Argentin Federico Coria, et un match franco-français entre Corentin Moutet et Lucas Pouille.

Rod Laver Arena

à partir de 11h00 (01h00)

Maria Tatjana (GER) – Maria Sakkari (GRE/tête de série 5)

Camila Osorio (COL) – Naomi Osaka (JPN/13)

pas avant 14h00 (04h00)

Marcos Giron (USA) – Rafael Nadal (ESP/6)

à partir de 19h00 (09h00)

Ashleigh Barty (AUS/1) – Lesia Tsurenko (UKR)

Alexander Zverev (GER/3) – Daniel Altmeier (GER)

Margaret Court Arena

à partir de 11h00 (01h00)

Fiona Ferro (FRA) – Elina Svitolina (UKR/15)

Brandon Nakashima (USA) – Matteo Berrettini (ITA/7)

Qiang Wang (CHN) – Coco Gauff (USA/18)

à partir de 19h00 (09h00)

Feliciano Lopez (ESP) – John Millman (AUS)

Ajla Tomljanovic (AUS) – Pula Badosa (ESP/8)

John Cain Arena

à partir de 11h00 (01h00)

Laslo Djere (SRB) – Denis Shapovalov (CAN/14)

Hubert Hurkacz (POL/10) – Egor Gerasimov (BLR)

pas avant 17h00 (07h00)

Sofia Kenin (USA/11) – Madison Keys (USA)

Jaume Munar (ESP) – Aslan Karatsev (RUS/18)

KIA Arena

à partir de 11h00 (01h00)

Belinda Bencic (SUI/22) – Kristina Mladenovic (FRA)

Gaël Monfils (FRA/17) – Federico Coria (ARG)

Cameron Norrie (GBR/12) – Sebastian Korda (USA)

pas avant 17h00 (07h00)

Barbora Krejcikova (CZE/4) – Andrea Petkovic (GER)

Court 7

2e match: James Duckworth (AUS) – Adrian Mannarino (FRA)

Court 8

2e match: Diane Parry (FRA) – Marta Kostyuk (UKR)

3e match: Corentin Moutet (FRA) – Lucas Pouille (FRA)

Court 15

à partir de 11h00 (01h00)

Benjamin Bonzi (FRA) – Peter Gojowczyk (GER)

Court 16

à partir de 11h00 (01h00)

Yulia Putintseva (KAZ) – Harmony Tan (FRA)