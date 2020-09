Le temps de pause entre chaque point a été réduit à 20 secondes en Grand Chelem. Les joueurs n’ont pas été prévenus de ce changement. Novak Djokovic a critiqué cette décision.

”Je n’en étais pas conscient. Personne ne l’a vraiment porté à mon attention. Le manque de communication me préoccupe encore une fois. Je veux dire, c’est quelque chose qui m’a vraiment gêné. Cela ne me dérange pas que quelqu’un communique et demande peut-être notre opinion à nous, joueurs, car c’est nous qui sommes censés jouer. Nous avons joué dans un certain tempo, pour ainsi dire, nous nous y sommes habitués lors du tournoi qui vient de se terminer. Deux jours plus tard, nous avons une règle différente qui ne nous a tout simplement pas été communiquée. C’est quelque chose que j’ai trouvé tout simplement inacceptable, pas juste. Mais je suppose que je dois m’en occuper, et c’est tout”, a-t-il indiqué dans des propos rapportés par le site We Love Tennis.