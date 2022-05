Tombeur du Canadien Félix Auger-Aliassime (7-5, 7-6), Novak Djokovic est le dernier qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Rome.

Bousculé par le jeune Félix Auger-Aliassime (21 ans), le numéro un mondial Novak Djokovic aura eu besoin de plus de deux heures et demi pour s’imposer ce soir sur la terre battue de Rome. Le Serbe a bataillé durant deux sets (7-5, 7-6 [7-1]) et ira défier une autre pépite, Casper Ruud.

En quarts, le Norvégien s’est imposé sur le fil contre Denis Shapovalov (7-6 [9-7], 7-5), le bourreau de Nadal.