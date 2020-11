Après avoir annoncé récemment qu’il se séparait d’Amélie Mauresmo au bout de deux années de collaboration, Lucas Pouille n’a pas tardé à trouver son successeur pour la prochaine saison. C’est officiel : Thierry Ascione et Nicolas Renavand accompagneront le joueur français en 2021.

2020 aura été une année noire pour Lucas Pouille. Tiraillé par son coude droit, puis finalement opéré, le Nordiste n’a pas disputé le moindre match sur le circuit ATP. Après une saison cauchemardesque, le joueur français veut aller de l’avant. Après avoir annoncé récemment qu’il mettait un terme à sa collaboration avec Amélie Mauresmo au bout de deux ans de loyaux services, le 69e mondial n’a pas mis beaucoup de temps pour former le nouveau clan qui l’accompagnera en 2021.

L’expérimenté Thierry Ascione, qui a déjà entrainé Tsonga et Humbert par le passé, rejoint les rangs du demi-finaliste de l’Open d’Australie 2019. Et il ne sera pas seul. Le coach de luxe Nicolas Renavand, proche notamment de Nicolas Mahut, le secondera pour guider le joueur tricolore. Celui-ci affiche donc clairement ses intentions pour 2021. Retrouver le chemin des terrains et reprendre du plaisir sur le court. Si tout va bien, Lucas Pouille devrait signer son comeback dès janvier prochain à Melbourne pour l’Open d’Australie.