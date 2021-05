Grosse surprise ce lundi soir à Roland Garros ! La Japonaise Naomi Osaka a pris la décision de se retirer du tournoi ce lundi soir. Elle explique cette décision via son compte officiel Twitter.

Numéro deux mondiale, Naomi Osaka se retire du tournoi et de l’édition 2021 sur la terre battue parisienne. Stressée et submergée par l’émotion et aussi la pression qu’elle subit depuis qu’elle est devenue numéro un mondiale, Osaka a posté un message sur ses réseaux sociaux pour annoncer qu’elle se retire du tableau. Elle parle notamment de la pression bien trop forte, surtout après les matchs lorsqu’elle doit passer devant les médias ou encore mettre en avant son image. Voici son message en anglais.