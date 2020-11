Ambassadrice de Nike depuis un peu plus d’un an, la tenniswoman japonaise Naomi Osaka a désormais sa propre identité visuelle. La marque des grandes, à l’instar de Serena Williams.

C’est un fait : Nike sait chouchouter ses champions. Le géant américain du sportswear vient de le prouver une fois encore en offrant une collection capsule à sa star du tennis Naomi Osaka, ainsi qu’un logo reflétant « les valeurs, les origines et l’identité » de la joueuse de 22 ans. Ce dernier stylise en lettres très graphiques les nom et prénom de la N°3 mondiale.

La nouvelle ligne de vêtements, quant à elle, comprend des pièces « lifestyle » – polos, T-shirts, sweat-shirts, shorts – et des accessoires tels qu’une banane. Elle rend hommage aux origines multi-culturelles d’Osaka née d’une mère Japonaise et d’un père Haïtien, et qui a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis. Les drapeaux de ces trois pays figurent d’ailleurs sur la manche de la chemise à imprimé camouflage de la collection. « Les chiffres de chaque nation ont été introduits par un algorithme numérique pour créer le motif unique », explique Nike.

La collection sera disponible le 16 novembre au Japon et dans les pays d’Amérique, et début décembre en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.