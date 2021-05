Dans quelques jours, Rafael Nadal tentera de remporter un nouveau trophée du Grand Chelem, son 21e titre en carrière. S’il part favori avant de retrouver la terre battue de Roland Garros, l’Espagnol prépare l’événement avec beaucoup de sérieux.

Interviewé pour « Bleacher Report », le Majorquin ne prépare pas la compétition à la légère et ne laissera absolument rien au hasard pour remporter une nouvelle fois les Internationaux de France. « Je n’aborde pas de l’événement comme si c’était une opportunité incroyable de remporter le 21e Grand Chelem. J’aborde le tournoi de Roland Garros comme si j’allais jouer probablement l’événement le plus important de ma carrière de tennis. Bien sûr, j’adorerais soulever le trophée mais pour moi, c’est avant tout Roland Garros. » A déclaré Rafa.

Avant de poursuivre : « Pour moi personnellement, c’est très spécial car j’ai remporté cet événement neuf fois avant le 10 cette année, c’est un endroit très spécial pour moi. Mon évolution au cours du dernier mois a été positive, et le dernier tournoi a été très positif, cela me donne confiance, d’une certaine manière je pense qu’il me fallait une semaine comme celle‐ci. »