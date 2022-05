Troisième journée du Masters 1000 de Rome qui nous a permis d’apprendre les affiches des huitièmes de finale qui se tiendront demain dès 11h. Rafael Nadal faisait son entrée en lice face à John Isner, Stan Wawrinka effectuait son deuxième tour contre Laslo Djere… Petit récapitulatif des résultats de la journée avec le programme des 1/8e de finale de demain.

On n’arrête plus Stan The Man ! Après près de deux ans d’absence, le Suisse s’est offert un deuxième succès consécutif aujourd’hui face au solide terrien Laslo Djere au terme d’un combat acharné de près de 3 heures. À 37 ans, Wawrinka s’offre le plaisir de retrouver l’un de ses rivaux préférés au prochain tour, Novak Djokovic. De son côté, le tenant du titre Rafael Nadal n’a fait qu’une bouchée de John Isner et se hisse sans soucis en 1/8e. Stefanos Tsitsipas a sauvé une balle de match, mais a finir par faire céder pour la troisième fois en 3 semaines Grigor Dimitrov. Enfin, une surprise néanmoins : la défaite de Diego Schwartzman, visiblement diminué, face au Lucky Loser américain Marcos Giron. Les résultats complets ci-dessous :

A.Zverev (ALL) vs S.Baez (ARG) : 7-6(6) 6-3.

K.Khachanov (RUS) vs P.Carreno-Busta (ESP) : 6-4 2-6 6-1.

R.Nadal (ESP) vs J.Isner (USA) : 6-3 6-1.

A.De Minaur (AUS) vs T.Paul (USA) : 7-5 6-4.

S.Tsitsipas (GRE) vs G.Dimitrov (BUL) : 6-3 5-7 7-6(4).

M.Giron (USA) vs D.Schwartzman (ARG) : 6-1 7-6(4).

J.Brooksby (USA) vs D.Goffin (BEL) : 6-0 7-6(1).

S.Wawrinka (SUI) vs L.Djere (SRB) : 7-6(8) 3-6 6-4.

J.Sinner (ITA) vs F.Fognini (ITA) 6-2 3-6 6-3.

Programme des 1/8e de finale :

N.Djokovic (SRB) vs S.Wawrinka (SUI)

F.Auger-Aliassime (CAN) vs M.Giron (USA)

R.Nadal (ESP) vs D.Shapovaov (CAN)

C.Ruud (NOR) vs J.Brooksby (USA)

J.Sinner (ITA) vs F.Krajinovic (SRB)

K.Khachanov (RUS) vs S.Tsitsipas (GRE)

A.De Minaur (AUS) vs A.Zverev (ALL)

C.Garin (CHIL) vs C.Norrie (GBR) ou M.Cilic (CRO)