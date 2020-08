Andy Murray s’est prêté au jeu des questions-réponses dans sa story Instagram. Parmi les questions posées, l’ex-numéro 1 a du citer ses joueurs préférés, qui il souhaitait entraîner, son dernier repas dans le couloir de la mort et même à répondre à des questions sur la taille de son penis…

Surprise ! Dans le TOP 10 de ses joueurs préférés, Andy Murray compte Nick Kyrgios, Rafael Nadal et Gaël Monfils. Pour se qui est le GOAT du tennis, le joueur choisit Serena Williams. Et pour celui qu’il aimerait entraîner, le Britannique nomme Roger Federer “parce que j’apprendrais beaucoup et que ce serait intéressant de parler tennis avec lui”. Dans un tout autre registre, Murray a répondu à une question sur la taille de son pénis d’une manière peu commune. “Oui j’en ai un des plus petits du circuit… Mais Liam Broady s’offre le titre et de loin” a-t-il répondu avec humour.