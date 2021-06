Le Cnadien Milos Raonic, insuffisamment remis de sa blessure à un mollet, ne disputera pas le tournoi de Wimbledon (28 juin – 11 juillet).

« Je me suis fait mal au mollet. J’ai travaillé dur pour le guérir mais j’ai eu un petit contretemps. Je ne serai donc pas prêt pour Wimbledon » a expliqué le 18e joueur mondial sur les réseaux sociaux. Déjà absent à Roland-Garros, Raonic, 30 ans, n’a plus joué depuis le 30 mars et un huitième de finale perdu contre le Polonais Hubert Hurkacz au Masters 1000 de Miami.

Finaliste sur le gazon londonien en 2016, le Canadien ajoute son nom à la longue liste des absents pour le tournoi anglais. Jeudi, l’Espagnol Rafael Nadal (3e) dans le tableau masculin et la Japonaise Naomi Osaka (2e) dans le tableau féminin avaient aussi annoncé leur forfait.