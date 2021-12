Ce dimanche, la Russie s’est adjugée la Coupe Davis après sa victoire en finale sur la Croatie de Marin Cilic. Un nouveau trophée que savoure le numéro deux mondial Daniil Medvedev même si la formule est différente aujourd’hui.

« Les deux tournois gagnés sont bons pour nous. Nous étions déjà tous les quatre lors de notre succès en Australie pour la Coupe de ATP. La Coupe ATP était la première compétition que nous avons gagnée en équipe. La Coupe Davis est plus ancrée dans l’histoire du tennis et je ne sais pas quoi arrivera plus tard. C’est toujours la Coupe Davis. Novak l’a joué. Rafa l’a gagnée la dernière fois. Quel que soit le format, les meilleurs joueurs sont heureux de représenter leur pays. » A-t-il révélé après la victoire en compagnie d’Andrey Rublev dans l’équipe.