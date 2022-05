C’est LE sujet tennistique qui agite la toile. Wimbledon n’autorisera pas les joueurs russes et biélorusses à participer à l’édition 2022. Danill Medvedev, forcément concerné par cette décision, s’est exprimé à ce propos.

« Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. J’essaie de suivre ce qu’il se passe car la décision ne m’appartient pas. Pour l’instant, cela se passe entre Wimbledon, l’ATP et peut‐être le gouvernement britannique. C’est une situation compliquée et, comme toutes les autres choses dans la vie, si vous demandez à 100 joueurs, chacun aura une opinion différente. Je peux jouer. Je serais heureux de jouer à Wimbledon car j’aime ce tournoi. Si je ne peux pas jouer et bien j’essaierais de disputer d’autres tournois et de bien me préparer pour l’an prochain si j’ai la chance alors de jouer. », a déclaré Medvedev.