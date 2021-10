Tête de série numéro 1 au Masters 1000 d’Indian Wells cette semaine, Daniil Medvedev s’est fait sortir hier soir par le Bulgare Grigor Dimitrov.

Après cette défaite surprise, le Russe est revenu sur ce revers et parle de fatigue et même d’épuisement. Récent vainqueur de l’US Open, le joueur de 25 ans a du mal sur le plan physique et il a souffert dans son duel avec Dimitrov. « Peut-être que j’ai commencé à être un peu plus fatigué. Mais ce n’est pas comme si j’avais commencé à tout rater, en jouant vraiment mal. J’ai maintenu un certain niveau. Dans plein de matches, ça aurait été suffisant. Et Grigor a joué la deuxième partie de match en étant bien meilleur que ceux contre qui j’ai joué à l’US Open. » Révèle-t-il.

Avant de poursuivre et évoquer sa participation au tournoi de Moscou la semaine prochaine : « La semaine prochaine, il y a le tournoi de Moscou, à domicile, que je n’ai plus disputé depuis 2018. Je me suis laissé une chance de le jouer. La deadline est vendredi. Pour être honnête, je me sentais épuisé durant ce tournoi. Je ne pouvais pas le dire avant les matches, mais maintenant, je peux. Il s’est passé deux-trois choses concernant mon physique ici. J’ai besoin de faire attention à mon corps. » Termine le Russe en conférence de presse.