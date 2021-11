Carlos Alcaraz s’est à nouveau imposé aujourd’hui pour son deuxième match des Masters Next Gen. L’Espagnol l’a emporté facilement en trois sets face à Nakashima.

C’est le favori du tournoi. Carlos Alcaraz tient son rang pour le moment. La pépite espagnole a signé sa deuxième victoire en autant de match à Milan aux Masters Next Gen. Hier il s’était défait facilement d’Holger Rune en trois sets (4-3 [6], 4-2, 4-0), aujourd’hui c’est l’Américain Brandon Nakashima qui a subi la loi d’Alcaraz. Le numéro 32 à l’ATP s’est facilement imposé en trois sets (4-3 [4], 4-1, 4-3 [4]). Il est premier de son groupe et est qualifié pour les demies-finales du tournoi. Un peu plus tôt dans l’après-midi l’autre match du groupe se jouait et c’est Holger Rune qui s’est imposé face à Juan-Manuel Cerundolo (4-1, 4-2, 1-4, 4-1).