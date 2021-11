Gaël Monfils s’est imposé cet après-midi face à Adrian Mannarino en trois sets. Il doit affronter en huitième de finale du Masters de Paris-Bercy Novak Djokovic mais le Français craint s’être fait une élongation.

Inquiétude autour de Gaël Monfils. Le numéro 22 mondial craint s’être fait une « petite élongation » face à Adrian Mannarino (2/6 7/6 6/2) aujourd’hui. « J’ai envie de faire cette échographie, en espérant que ce soit une contracture, pas une petite élongation. C’est toujours chiant la petite élongation » a confié le Français après son match. Cette blessure est apparu en début de rencontre. « J’ai pris un appui anodin et j’ai senti un bon coup d’électricité à la jambe. J’ai joué 2-3 points et j’ai senti que ça n’allait pas trop », admet Gaël Monfils. Pourtant cela ne l’a pas empêché de renverser le match et de remporter les deux derniers sets.

Le Français doit demain affronter en huitièmes de finale Novak Djokovic. « Déjà à 100 %, je ne le bats pas. Donc ce n’est pas à 60 % que j’aurai une

chance » a déclaré le showman en rappelant qu’il avait perdu ses 17 confrontations face au serbe.