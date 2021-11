Hugo Gaston défiera en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz, sorti victorieux 7-6 (7/1), 7-5 mercredi de son duel de la nouvelle génération avec l’Italien Jannik Sinner, qui perd gros dans la course au Masters.

Déjà 35e mondial à 18 ans, et récent quart-de-finaliste à l’US Open, Alcaraz atteint son premier huitième de finale en Masters 1000. Battu dès son entrée en lice, Sinner (20 ans) fait lui une mauvaise opération : le tout nouveau pensionnaire du top 10 ne fait pour l’instant plus partie des huit premiers joueurs à la Race, le classement qui détermine les qualifiés pour le Masters de Turin, en fin de saison, du 14-21 novembre. En huitième position à son arrivée à Paris, il a été doublé par le Polonais Hubert Hurkacz, vainqueur de l’Américain Tommy Paul 7-5, 7-6 (7/4) plus tôt dans la journée.

Ils ne sont plus que quatre à pouvoir encore prétendre à un des deux derniers billets en jeu : le Norvégien Casper Ruud, Hurkacz, Sinner, et le Britannique Cameron Norrie. Dans ce quatuor, seul Sinner n’est pas parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale. Alcaraz, qui s’est offert sa troisième victoire face à un joueur du top 10 sur ces quatre derniers tournois, a été récompensé de son audace et de sa constance. Le teenager espagnol a frappé quasiment autant de coups gagnants (24) que de fautes directes (25), quand Sinner a commis deux fois plus de fautes que de coups gagnants (26 contre 13).