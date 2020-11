Le tirage au sort a parlé. Le N.1 mondial Novak Djokovic sera dans le même groupe qu’Alexander Zverev et Daniil Medvedev, au Masters.

Pas de chance pour l’Argentin Diego Schwartzman qui sera le quatrième homme de ce « groupe de la mort », baptisé groupe « Tokyo 1970 ».

Mais le second groupe, baptisé « London 2020 » ne sera pas mal non plus. Il verra Rafael Nadal afronter Stefanos Tsitsipas, tenant du titre, et Dominic Thiem, vainqueur de l’US Open. Andrey Rublev sera le « maillon faible » de cette poule.

Au fait, pourquoi ces noms de groupes originaux ? Parce que les Masters fête cette année leur 50e anniversaire. Une fête un peu gâchée par la pandémie : les rencontres se disputeront à huis clos.