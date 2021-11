Pierre Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont perdu leur deuxième match du tournoi double des Masters face à la paire Salisbury-Ram (6/7, 6-0, 13-11). Les Français vont jouer leur qualification ce vendredi.

Après leur victoire inaugurale face aux Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah (7-6 (7/1), 6-4,), Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont inclinés face à Joe Salisbury et Rajeev Ram. Les Français avaient pourtant bien débuté la rencontre en remportant le premier set au tie break (9-7). Mais il se sont effondrés dans la deuxième manche en ne remportant aucun jeu (0-6). Le troisième et dernier set se déroule en super tie-break, où le premier à 10 points remporte le match. La paire française victorieuse de ces Masters en 2019 n’arrive pas à convertir les deux balles de match qu’elle s’offre et craque pour s’incliner (13-11). Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert joueront leur qualification pour les demi-finales ce vendredi face à la paire Murray-Soares qui a perdu ses deux rencontres dans le tournoi.