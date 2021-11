Le N.2 mondial et tenant du trophée Daniil Medvedev a dominé le N.4 mondial Alexander Zverev 6-2, 6-2 samedi pour rejoindre Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Paris, une réédition de leur récente finale de l’US Open.

Djokovic s’est lui qualifié un peu plus tôt en renversant le Polonais Hubert Hurkacz (10e) 3-6, 6-0, 7-6 (7/5). A New York mi-septembre, le rêve de rarissime Grand Chelem calendaire du N.1 mondial s’était brisé en finale face à Medvedev, vainqueur 6-4, 6-4, 6-4 de son premier trophée majeur. « Si on se retrouve, c’est bien pour nous deux, puisqu’on ne peut le faire qu’en finale (étant donné qu’ils sont têtes de série N.1 et N.2, ndlr). J’aime bien jouer contre lui, je ne sais pas si lui aime bien jouer contre moi, a souri le Russe. On a des matches très durs en général. » L’affiche entre Medvedev et Zverev était elle une revanche de la finale 2020 du tournoi parisien remportée par le premier, alors à huis clos en raison du Covid-19. Le Russe n’a, cette fois, fait qu’une bouchée de l’Allemand sacré champion olympique à Tokyo cet été, éjecté en seulement 1h20 min et qui en a fracassé sa raquette en début de seconde manche. Zverev a peut-être payé son récent enchaînement d’efforts, lui qui a été titré à Vienne dimanche dernier, pour la cinquième fois de la saison, après Acapulco, Madrid, Cincinnati et l’or olympique. Il jouait son neuvième match en une douzaine de jours. « Le score ne reflète pas forcément ce qui s’est passé, mais j’en suis très content, a apprécié Medvedev, en français. J’espère jouer comme ça demain (dimanche) aussi. » A propos du public, « c’était beaucoup plus doux qu’hier (vendredi), plus chaleureux pour moi », a-t-il ajouté, en référence à son quart de finale disputé face au jeune Français Hugo Gaston, bruyamment soutenu par les spectateurs parisiens.

AVEC AFP