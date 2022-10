Pour le dernier tournoi de sa carrière, le Français s’est imposé au premier du Masters 1000 de Paris-Bercy face à Andy Murray, après avoir perdu la première manche.

A 37 ans, Gilles Simon est toujours capable de tout. Alors qu’il dispute le dernier tournoi de sa carrière, le Français a failli mettre un terme à sa carrière ce lundi soir. En effet, il était mené 1 set à 0 par Andy Murray, qui a même servi pour le set dans la deuxième manche. Mais comme à son habitude Simon s’est battu et est revenu au mental pour s’adjuger le deuxième set et finalement le match. Poussé par un public acquis à sa cause, ‘Gillou’ s’impose en près de 3h de jeu 4-6, 7-5, 6-3. Gilles Simon s’offre un dernier frisson à Paris-Bercy avant de retrouver l’Américain Taylor Fritz au deuxième tour.