Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Madrid et son retour sur terre 11 mois plus tard, Rafael Nadal aura disposé de Miomir Kecmanovic en deux manches (6-1 7-6).

Le Mallorcain était motivé aujourd’hui. Pour son retour à la compétition, 1 mois et demi après sa finale perdue à Indian Wells, Rafael Nadal débutait ce masters 1000 de Madrid contre le dangereux Serbe, Miomir Kecmanovic. Ce dernier est dans la forme de sa carrière, et a pourtant été étouffé d’entrée par un Nadal fracassant dans le premier set qu’il a balayé 6-1. La deuxième manche était plus disputée et le Serbe est parvenu a équilibrer les débats, avant de s’incliner au tie-break sur un ace du 4e mondial. Rafael Nadal affrontera au deuxième tour le vainqueur du duel entre Goffin et Van de Zandschulp. Récapitulatif des résultats du jour ci-dessous :

D.Evans (GBR) – R.Bautista (ESP) : 6-3 5-7 7-6.

D. Lajovic (SRB) – C.Ruud (NOR) : 7-6 2-6 6-4.

A.Zverev (ALL) – M.Cilic (CRO) : 4-6 6-4 6-4.

C.Norrie (GBR) – J.Isner (USA) : 6-4 6-7 6-4.