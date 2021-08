Concentré et conquérant, Benoît Paire, 50e mondial, s’est qualifié jeudi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati en battant l’Américain John Isner (26e) 7-6 (7/1), 6-7 (2/7), 6-1.

Le Français de 32 ans n’avait plus atteint les quarts de finale d’un tournoi de cette catégorie, juste en-dessous des Grands Chelems, depuis Rome en 2013 où il s’était même hissé en demies avant de perdre face à Roger Federer. Cette fois, il affrontera Gaël Monfils (22e) ou le Russe Andrey Rublev (7e) pour une place dans le dernier carré. Très perturbé par les bulles sanitaires imposées sur le circuit depuis 2020, Paire avait aligné six éliminations d’affilée dès son entrée en lice depuis mai avant d’atteindre les quarts de finale à Hambourg puis Gstaad en juillet. Il n’avait pas été sélectionné pour les Jeux olympiques pour raisons disciplinaires.

Jeudi, face au géant américain de 36 ans, demi-finaliste au Masters 1000 du Canada à Toronto la semaine dernière et vainqueur juste avant de l’ATP 250 d’Atlanta, Paire a enchaîné un nouvelle belle performance après sa victoire au tour précédent face au Canadien Denis Shapovalov (10e). Il est vrai qu’il a bénéficié dans le troisième set d’une très nette baisse physique d’Isner. Mais les deux premières manches ont été serrées et le Français a globalement bien maîtrisé l’énorme service de l’Américain tout en s’appuyant sur une très bonne mise en jeu malgré de nombreuses doubles fautes. Paire a ainsi pris d’entrée de partie la mise en jeu d’Isner avant de laisser son adversaire débreaker et le pousser au tie break. Dans ce jeu décisif, le Français a perdu le premier point avant d’en aligner sept. Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont tenu leurs mises en jeu et cette fois c’est Isner qui a nettement dominé le tie break avant de s’effondrer dans le set décisif.