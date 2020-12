Presque un an après son départ à la retraite, Maria Sharapova a donné des précisions sur les raisons qui l’ont poussé à mettre un terme à sa carrière.

En février dernier, l’ancienne numéro une mondiale et gagnante des quatre Grands Chelems, Maria Sharapova, a annoncé son départ à la retraite à l’âge de 32 ans. Une décision très difficile pour la joueuse russe, qui s’est expliqué cette semaine dans une longue interview accordée à Inc. « Je me suis posée plusieurs fois la question ces derniers mois avant d’annoncer ma retraite. Vous devez regarder à l’intérieur de vous-même et voir ce que vous ressentez, ce que votre corps vous dit et aussi ce que votre esprit vous dit. Vous avez l’influence des personnes qui vous sont proches et qui veulent vous guider dans la bonne direction, mais en fin de compte, c’est vous qui décidez de votre carrière et vous devez être sûr à cent pour cent de la décision que vous prenez. »

Maria Sharapova a avoué que dans la dernière partie de sa carrière, il n’y avait pas le même enthousiasme pour les compétitions de tennis. « Je me suis rendu compte que je me montrais toujours mais pas en tant que joueuse de tennis et que j’avais perdu de vue la compétition. C’était un processus difficile à gérer mais, avec mon équipe, j’ai réalisé qu’il était nécessaire de le poursuivre. Pendant de nombreuses années, je me suis concentré uniquement sur le sport et j’ai tout donné pour obtenir des résultats ».