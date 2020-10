L’ancien numéro 1 mondial n’y va pas de main morte. Même s’il sait reconnaitre que le tennis lui a apporté beaucoup, Marcelo Rios a aussi confié qu’il l’avait connu des moments difficiles dans sa carrière.

“ Je suis très reconnaissant de tout ce que le tennis a pu m’apporter, il m’a beaucoup aidé, mais je changerais aussi beaucoup de choses. J’étais numéro 1 mondial à 21 ans, je n’avais aucune idée de ce qu’il se passait. D’un coup, tout le monde me connaissait.(…) Personne ne vous apprend comment gérer « la célébrité” a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à « Subidos a la Red » comme le rapporte We Love Tennis. “Le tennis m’a laissé dans la merde, il m’a détruit. Je suis physiquement et mentalement dévasté. Les voyages, les hôtels, les entraînements, toute cette routine m’a tué. Il y avait des gars qui ne m’aimaient pas, des moments difficiles avec l’ATP. (…) Je suis franc, je dis ce que je pense, je ne peux pas garder les choses pour moi, qu’elles me fassent mal ou pas“