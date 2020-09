Le Français Adrian Mannarino a évoqué le test positif de Benoît Paire au COVID-19. Mannarino qui se retrouve lui aussi dans le viseur des organisateurs de l’US Open après des contacts avec Paire pendant le week-end.

“Nous avons en permanence quelqu’un qui nous escorte dans l’enceinte du stade. Nous n’avons pas le droit de nous promener. Je dois rester à l’intérieur de ma loge en portant le masque. Je n’ai pas le droit de sortir sur la terrasse pour regarder le court central. Je n’ai pas le droit non plus de prendre l’ascenseur, car je pourrais y être en contact avec d’autres joueurs”, a indiqué Adrian Mannarino à l’AFP.

Avant de poursuivre : “On n’est pas certains à 100% qu’il a attrapé le virus ici. J’ai joué aux cartes avec Benoît, mais nous n’avons enfreint aucune règle du protocole. Nous portions toujours des masques, nous jouions sur une grande table. On a pu être en contact via les cartes (…) On a juste pas eu de chance, surtout lui. C’est vrai que Benoît peut parfois paraître un peu fou mais il a vraiment respecté toutes les règles et on ne sait vraiment pas comment il a pu attraper le virus. Il y a des gens qui travaillent sur le tournoi mais qui rentrent chez eux le soir. On peut donc manquer de chance à un moment ou un autre.”