Récemment retraité depuis le début de saison, le joueur ukrainien Serhiy Stakhovsky ne manque pas de réagir sur ses réseaux sociaux depuis les attaques militaires ouvertes par la Russie en Ukraine. Interrogé par Sky Sports, c’est en larmes que l’ancien 31 mondial a annoncé son engagement avec l’armée ukrainienne pour aller combattre l’assaillant.

« L’armée a ouvert la liste de réserve à tous ceux qui sont prêts à se battre, à rassembler des armes et à faire partie de la résistance territoriale. Il y a beaucoup de personnes sur la liste. Je me suis inscrit comme réserviste la semaine dernière, mais je n’avais pas les documents nécessaires pour entrer dans le pays. Ils ont changé les règles et maintenant toute personne motivée peut s’inscrire. Je n’ai pas d’expérience militaire. J’ai de l’expérience avec les armes, à titre privé », a déclaré Serhiy Stakhovsky. L’Ukrainien a par la suite posté un nouveau message de soutien sur Twitter. « Je n’ai jamais été aussi fier de mes compatriotes et des militaires ukrainiens. Soyez forts !! Beaucoup d’autres rentrent à la maison pour vous aider !! ».