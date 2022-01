Les organisateurs de l’Open d’Australie se défendent, après la diffusion d’une vidéo montrant des agents de sécurité interdisant à des spectateurs de porter des tee-shirts en soutien à la joueuse chinoise Peng Shuai.

« Selon les conditions d’entrée sur nos billets, nous n’autorisons pas les vêtements, banderoles ou pancartes commerciaux ou politiques », a déclaré un porte-parole de la Fédération de tennis, Tennis Australia, qui organise le tournoi du Grand chelem.

Puis les organisateurs se sont montrés eux aussi engagés pour la jeune femme. « La sécurité de Peng Shuai est notre principale préoccupation (…) Nous continuons à travailler avec la WTA et la communauté mondiale du tennis pour obtenir plus de clarification sur sa situation et nous ferons tout notre possible pour assurer son bien-être ».

Des explications qui font suite à une vidéo largement relayée sur internet, dans laquelle on voit des agents de sécurité demander à une spectatrice d’enlever son tee-shirt sur lequel était inscrit « Où est Peng Shuai? ».

Pour rappel, la joueuse chinoise Peng Shuai, 36 ans, avait médiatiquement disparu pendant près de trois semaines en novembre après avoir publié sur le réseau social chinois Weibo un long message dans lequel elle accusait l’ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoliv d’un rapport sexuel « forcé », avant d’en faire sa maîtresse.