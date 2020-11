Premier tournoi majeur de la saison 2021, l’Open d’Australie devrait finalement être reporté d’une à deux semaines selon les autorités locales.

Prévu au mois de janvier prochain, l’Open d’Australie sera « très probablement » retardé d’au moins une semaine, a déclaré un ministre du gouvernement responsable du tournoi. Martin Pakula, le ministre des sports et des grands événements de l’État de Victoria, a déclaré devant les journalistes qu’il avait vu des rapports indiquant que le premier tournoi de tennis de l’année 2021 serait « probablement retardé d’une semaine ou deux. Je pense que c’est encore le plus probable. Mais ce n’est pas la seule option. Comme vous le savez, Roland-Garros a été retardé de plusieurs mois et Wimbledon n’a pas eu lieu du tout », a-t-il ensuite poursuivit devant le Parlement de Victoria.

Reste maintenant à savoir si ces informations se confirment et comment se déroulera le tournoi du Grand Chelem. Pour le moment, la présence de public à Melbourne l’an prochain semble largement compromise en raison de la situation sanitaire actuelle. Initialement prévu du 18 au 31 janvier, l’Open d’Australie 2021 devrait donc débuter vers la fin du mois.