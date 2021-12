Mais où s’arrêteront-ils ? Bernard Tomic et Nick Kyrgios continuent de se cacher. Alors que l’Australien Kyrgios s’en était pris à Tomic en assurant qu’il « n’a pas de gros sclap à son nom, pas de Nadal, pas de Federer, pas de Djokovic. Dire qu’il est meilleur que moi est un peu exagéré », le principal intéressé lui a répondu, en jouant la provocation.

« Juste pour rétablir la vérité, Kyrgios a dit que je n’avais jamais battu aucun grand joueur. J’ai battu Djokovic, Wawrinka, Cilic, Hewitt, que des vainqueurs de Grand Chelem et le plus important, lui (Kyrgios). Je serai donc plus que ravi de le battre à nouveau et de passer à 2–0 quand il le veut. Et je souhaite à Nick Kyrgios le meilleur. Bonne chance. »