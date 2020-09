Andy Murray s’est prêté au jeu des questions-réponses dans sa story Instagram. Parmi les questions posées, l’ex-numéro 1 a du citer ses joueurs préférés, qui il souhaitait entraîner et même son dernier repas dans le couloir de la mort.

Surprise ! Dans le TOP 10 de ses joueurs préférés, Andy Murray compte Nick Kyrgios, Rafael Nadal et Gaël Monfils. Pour se qui est le GOAT du tennis, le joueur choisit Serena Williams. Et pour celui qu’il aimerait entraîner, le Britannique nomme Roger Federer “parce que j’apprendrais beaucoup et que ce serait intéressant de parler tennis avec lui”.

Murray se confie



Sa hanche métallique sonne aux portiques à l'aéroport



Il a l'un des plus petits pénis du circuit… derrière Liam Broady



Son dernier repas dans le couloir de la mort : sushis-gâteau au chocolat-glace vanille



Ses cheveux sont foutus. Prochaine étape, la greffe pic.twitter.com/0PFYjtrRBS — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) August 19, 2020