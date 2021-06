Il y a quelques heures, Novak Djokovic est sorti vainqueur d’un combat exceptionnel face à son plus grand rival, Rafael Nadal sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Le Serbe s’est confié après ce succès époustouflant.

Après cette victoire majuscule et plus de 4 h 10 de jeu, le numéro un mondial a donné ses premières réactions lors de sa conférence de presse qui s’est terminé au bout de la nuit. « Même si l’entame du match n’a pas été bonne, je n’étais pas trop nerveux, parce que j’avais le sentiment que je frappais bien la balle. J’ai pu trouver mon chemin dans le match. Le lift qu’il met sur la balle dans le coin, avec son coup droit, c’est juste incroyable ! Mais moi, j’étais prêt. Je me sentais bien sur le plan mental, physique, j’étais motivé. J’avais un plan de jeu clair, une bonne tactique et je voulais dérouler cela. » A-t-il déclaré devant les médias.