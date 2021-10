Le joueur de tennis argentin Leonardo Mayer, ex-N.21 mondial, mais surtout infatigable membre de l’équipe de Coupe Davis de son pays, avec laquelle il a remporté l’épreuve, a annoncé jeudi sa retraite, après 18 saisons professionnelles.

« Le tennis m’a donné de grandes joies, c’est une partie de ma vie depuis tout petit, je sens qu’il est l’heure de mettre un terme à ce chapitre merveilleux », a déclaré le joueur de 34 ans sur les réseaux sociaux. Mayer a remporté deux titres ATP, tous les deux à Hambourg, en 2014 et 2017, et disputé trois autres finales (Viña del Mar en 2014, Nice en 2015 et Hambourg en 2018), mais ses meilleures performances ont surtout eu lieu en Coupe Davis, où il a joué 16 rencontres pour l’Argentine, obtenant 11 victoires et 4 défaites en simple, et 4 succès pour 5 défaites en double. En 2016, il faisait notamment partie de l’équipe d’Argentine qui avait remporté la finale de l’épreuve face à la Croatie à Zagreb.

