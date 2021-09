Capitaine de l’équipe d’Europe cette année encore, Björn Borg compte bien remporter une fois de plus la Laver cup qui débute ce vendredi soir à Boston aux Etats-Unis.

Tenant du titre avec les européens, Borg veut conserver son trophée. « Tout d’abord, je dois dire que je suis très content d’avoir mon équipe ici. Ces joueurs vont remporter tellement de tournois, de Grands Chelems. Nous sommes réunis, avec un bon esprit d’équipe, et nous sommes prêts à jouer ce week-end. Le premier jour, il y aura six bons joueurs. Peu importe qui affrontera qui. Ce sera une compétition difficile. L’équipe du reste du monde a aussi d’excellents joueurs. Je suis certain qu’ils sont prêts à essayer de nous battre cette fois. Mais on ne sait jamais. Je pense que ce sera une belle compétition, avec de bons matches et du beau tennis. Bien sûr, cela sera très, très compliqué. Mais nous avons cette belle équipe. Je suis heureux d’avoir cette équipe. Nous allons tout faire pour défendre notre titre. » A-t-il indiqué en conférence de presse. Rappelons que cette année, l’Europe est composée de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Mattéo Berrettini et un petit nouveau Casper Ruud.