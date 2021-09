Benoit Paire, fait du Benoit Paire. Le joueur de tennis, réputé pour ses sorties médiatiques et ses coups de sang sur le terrain, a cette fois-ci fait le buzz sur ses réseaux sociaux avec sa nouvelle coupe de cheveux.

C’est avec une teinture rose que le joueur de tennis s’est affiché sur les réseaux. « Et après je me demande pourquoi j’ai plus de cheveux ! », a-t-il commenté sa nouvelle expérience capillaire.

Une nouvelle coupe de cheveux qui a forcément fait parler les internautes. Mais va-t’il assumer jusqu’au bout cette nouvelle coiffure et fouler les courts en rose ? Affaire à suivre !