Richard Gasquet (82e mondial) a été balayé (6-0, 6-3) par le Serbe Miomir Kecmanovic (38e) lundi au premier tour du tournoi de Belgrade, où Fabio Fognini a dominé son compatriote Marco Cecchinato.

Miomir Kecmanovic, qui reste sur des quarts de finales à Indian Wells et Miami, n’a eu besoin que d’un peu plus d’une heure pour remporter sa 18e victoire de la saison face au vétéran français de 35 ans. Fabio Fognini, lui a dû batailler un peu plus de deux heures et demie pour faire céder Marco Cecchinato en trois sets (6-7 [5-7], 6-2, 6-2). Cette première journée du tournoi ATP 250, dont la finale aura lieu dimanche, s’est déroulée par un temps inhabituellement frais pour un mois d’avril dans le centre de tennis ‘Novak’, situé sur les rives du Danube au cœur de Belgrade qui, par moments, était balayé par un vent violent et très froid.

Les principales têtes de série ne sont pas encore entrées en lice, à commencer par le N.1 mondial Novak Djokovic, venu jouer dans sa ville natale pour accumuler les matches sur terre battue après sa défaite surprise la semaine dernière au Masters 1000 de Monte-Carlo face à l’Espagnol Alejandro Davidovich, futur finaliste. Les autres têtes d’affiche sont le Russe Andrey Rublev (N.8 mondial) et l’Autrichien Dominic Thiem, qui n’a pas joué sur le grand circuit depuis juin 2021 à cause d’une blessure à un poignet.