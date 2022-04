Julie Bertin et Benoît Paire vivent le grand amour. Depuis mai 2021, les tourtereaux dévoilent au grand jour leur relation. L’ancienne candidate de télé-réalité s’est confiée sur leur couple avec tendresse, dans une interview accordée à la chaîne YouTube VDBuzz.

« Benoît m’a parlé sur Instagram. Ça a été une histoire d’Instagram. Ce qui est bizarre, c’est qu’il m’a envoyé un message et juste avant j’avais liké deux ou trois photos et il n’avait même pas vu. L’un dans l’autre, on s’est bien trouvés », raconte-t-elle leur début de relation, avant de revenir sur le caractère de son compagnon. Et oui, détrompez-vous, mais dans la vraie vie, Benoit Paire sait visiblement être plus relax !

« Benoît et moi, on se ressemble quand même énormément. Il est quand même beaucoup plus calme que moi, parce qu’on ne dirait pas quand on le voit sur le court, il paraît énervé tout le temps, mais dans la vie de tous les jours, c’est un amour », a déclaré Julie Bertin, plus amoureuse que jamais. « Je trouve que nos vies s’emboîtent super bien. Ça matche plutôt bien ».