Finaliste à Wimbledon il y a quelques jours, Matteo Berrettini a déclaré forfait pour les prochains Jeux Olympiques 2020 suite une blessure musculaire.

Ce dimanche, c’est le Comité olympique italien qui a annoncé le forfait du numéro un italien pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se disputeront dès la semaine prochaine. Une blessure musculaire contraint donc Berrettini à jeter l’éponge. « Berretti a dû se retirer du tournoi olympique à cause des séquelles d’une blessure musculaire, conséquence malvenue de son exploit à Wimbledon », a expliqué le Coni. « Berrettini s’est dépassé lors de la finale et souffrait déjà depuis lundi. Heureusement, il ne s’agit pas du problème aux abdominaux qu’il a connu par le passé. Si cela avait été le cas, son retour de blessure aurait été beaucoup plus long et délicat », a détaillé son entraîneur Vincenzo Santopadre à la Gazzetta Dello Sport. Finaliste à Wimbledon, il rejoint donc Roger Federer et Rafael Nadal dans les forfaits pour les Jeux.