L’Allemand Alexander Zverev a remporté ce dimanche la médaille d’or du tournoi olympique de Tokyo en battant en finale le Russe Karen Khachanov, concourant sous bannière neutre, 6-3, 6-1.

Zverev, qui n’a pas encore remporté de Grand Chelem malgré 15 titres sur le circuit ATP (dont 4 Masters 1000), décroche ainsi le titre le plus prestigieux de sa carrière, à 24 ans.

Cette victoire vient clore un étrange tournoi olympique privé de plusieurs des meilleurs mondiaux : Rafael Nadal et Roger Federer chez les hommes, Serena Williams et Simona Halep, ont déclaré forfait. Les stars qui ont participé ont également échoué. Ainsi, la N.1 mondiale Ashleigh Barty est tombée au premier tour, le double champion olympique écossais Andy Murray a déclaré forfait avant même son premier match, quant Naomi Osaka, la superstar attendue au Japon et qui avait même allumé la flamme olympique, elle est tombée dès les huitièmes face à la modeste 42e mondiale. Mais le plus fou est la chute surprenante en demi-finale du N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, grandissime favori et surmotivé pour remporter son premier titre olympique. « Nole » en repart finalement bredouille de Tokyo et même diminué par une blessure à l’épaule…

Dans ce contexte, la victoire de Zverev est presque logique. L’Allemand a dominé la finale de la tête… et des épaules.