Plus de Français en lice dans le tableau masculin de tennis des Jeux Olympiques 2020. Après Ugo Humbert et sa défaite face à Karen Khachanov, c’est Jérémy Chardy qui a perdu son quart de finale face à Alexander Zverev.

Défaite logique en deux manches pour le Français Jérémy Chardy. Il tombe sur bien plus fort face à l’Allemand Alexander Zverev qui l’emporte 6-4 / 6-1 sur le court de Tokyo. Chardy éliminé et il n’y a plus de Français dans ce tournoi olympique après la défaite d’Ugo Humbert en quart de finale un peu plus tôt dans la journée. En demie Zverev défiera le grandissime favori et numéro un mondial, Novak Djokovic.