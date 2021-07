Numéro un français, Gaël Monfils a échoué dès le premier tour des Jeux Olympiques de Tokyo face à Ilya Ivashka il y a quelques heures.

Après ce revers lors du premier tour du tournoi olympique de tennis, le Parisien est revenu sur cette journée et a du mal à s’en remettre. « Je ne sais pas quoi dire. Je dis la même chose depuis le début de l’année, je n’ai plus rien à dire. Là ça va mieux en plus, je trouve que je joue mieux (..) Oui mais si je perds, j’ai de l’espoir ? Je l’ai dit à Wimbledon, le tournoi d’avant, le tournoi d’avant, je dis tout le temps la même chose. Je n’ai plus rien à dire. Je perds des matches en cinq sets, 7-6 ou 7-5 au troisième set… Je ne perds que des matches comme ça. » A-t-il déclaré après sa défaite.