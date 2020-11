L’Italien Jannik Sinner a remporté le tournoi de Sofia en battant en finale le Canadien Vasek Pospisil, 6-4, 3-6, 7-6 (7/3).

Sinner devient, à 19 ans, le plus jeune Italien vainqueur d’un tournoi ATP et le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un tel exploit après Kei Nishikori, qui n’avait que 18 ans lorsqu’il a remporté le tournoi de Delray Beach, en 2008.

Tombeur du Français Adrian Mannarino en demi-finale, Jannik Sinner a souffert pour venir à bout de Pospisil, qui avait éliminé Richard Gasquet. Mais il triomphe du trentenaire, qui pour sa part n’a jamais remporté de tournoi ATP.