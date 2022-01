Défait en cinq sets par Rafael Nadal en quart de finale de l’Open d’Australie, Denis Shapovalov est revenu en conférence de presse sur son emportement sur le court. Le Canadien s’en était pris à l’arbitre, Carlos Bernardes, qu’il avait traité de « corrompu » pour sa clémence envers Nadal jugée excessive par le joueur de 22 ans. Nadal lui a répondu dans la foulée.

Denis Shapovalov était remonté en conférence de presse, et n’a pas mâché ses mots au moment de revenir sur les différents litiges durant le match « C’est injuste qu’il s’en sorte à chaque fois. Je suis prêt à jouer depuis une minute et demie, et il me dit qu’il ne va pas lui donner d’avertissement. Pour moi, c’est une grosse blague. Et puis après le quatrième set, je veux dire, le gars a été évalué médicalement, et après l’évaluation, il prend une pause toilettes. (…) Il doit y avoir des limites, des règles établies. C’est tellement frustrant en tant que joueur. Vous savez, vous avez l’impression que vous ne jouez pas seulement contre le joueur, vous jouez contre les arbitres, vous jouez contre tellement plus. C’est très difficile et très frustrant pour un athlète d’être confronté à tout cela », a déclaré le 14e mondial, avant de remettre une dernière couche sur la pause toilette de l’Espagnol après avoir pris un temps mort médical « Oui, il bénéficie d’un traitement de faveur, à 100%. 100% (il répète) »

Interrogé à son tour en conférence de presse, Rafael Nadal a répondu au Canadien quelques minutes plus tard « Je pense qu’il a tort. Il est logique qu’après un tel match, chacun ait ses frustrations. Je l’aime beaucoup, c’est un bon gars avec beaucoup de talent pour gagner plusieurs Grands Chelems. Mais je ne vais pas entrer dans une quelconque controverse avec lui. Il est jeune et nous faisons tous des erreurs à cet âge. Lorsque vous terminez un match avec ces sentiments, nous pouvons tous nous sentir frustrés. Au fil des heures, il se rendra compte qu’il a fait une erreur. Les règles sont les mêmes pour tous sur le terrain. Il y a un superviseur et un arbitre de chaise qui appliquent les règles. Les arbitres de chaise ne peuvent pas faire d’erreur car il y a un chronomètre. Quand je me changeais, parce que j’étais trempé, ils m’appelaient quand il restait 2 ou 1 minute. Ils ont mis la minuterie pour moi comme tout le monde. Je ne pense pas que nous devions accorder beaucoup d’importance à ce qu’il a dit. Je ne le prends pas en compte », a répondu l’Espagnol dans un esprit d’apaisement.